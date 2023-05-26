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Политика ,  
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В Финляндии увидели в прекращении инспекций с Россией угрозу доверию

Финский генерал Нурми: после выхода России из соглашения об инспекциях доверие снизится
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Соглашение о военных инспекциях между Финляндией и Россией способствовало установлению доверия между странами, а после выхода Москвы из него «доверие не может строиться так, как раньше», заявил в беседе с Helsingin Sanomat бригадный генерал Сами Нурми.

«Говоря по-простому, идея [соглашения] заключалась в том, чтобы знать, чем занимается сосед. В том объеме, в котором он сам захочет поделиться», — объяснил военный.

При этом Россия «остается соседом», добавил Нурми. «Каким-то образом нам придется уживаться в будущем, хотя сейчас это очень сложно», — сказал он.

Финский дипломат, бывший посол Финляндии в России (2004–2008) Рене Нюберг, комментируя выход Москвы из соглашения, сказал, что «Россия изолируется» от «коллективного Запада», которому она себя противопоставляет.

МИД Финляндии 23 мая сообщил, что Россия уведомила его о прекращении соглашения начиная с 1 июня. Договоренности 2000 года предусматривали один ежегодный оценочный визит России в Финляндию и один — Финляндии в Россию. Инспекции не проводились с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Соглашение дополняло Венский документ ОБСЕ — он предусматривает обмен информацией между странами объединения об их вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах и предполагает существование системы взаимных уведомлений и инспекций. В начале года Россия отказалась участвовать в ежегодном обмене данными о вооруженных силах в рамках Венского документа. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов отмечал в беседе с РБК, что это решение связано с неисполнением другими странами — участницами соглашения своих обязательств, Россия же действует по принципу взаимности.

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В апреле Финляндия вступила в НАТО. Президент России Владимир Путин говорил, что отказ Хельсинки от политики нейтралитета будет ошибкой, так как никаких угроз безопасности страны не существует. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, расширение НАТО на север «подрывает саму перспективу дальнейшего нормального разговора о евробезопасности».

Теги
Финляндия соглашение

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