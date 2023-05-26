Власти Краснодара опровергли падение «неизвестных обломков» на машину

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Перевозившая российскую нефть компания потеряет сертификацию 21 судна Бизнес, 09:48
Под жестким надзором: к чему компании готовиться при выходе в Белоруссию Pro, 09:46
Рогов сообщил о предотвращении теракта против журналиста в Энергодаре Политика, 09:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:30
Мэр Донецка сообщил о погибшем и ударе по НИИ Политика, 09:28
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 09:26
В Новосибирске мобилизованному дали пять лет за дезертирство Общество, 09:24
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Работа с блогерами по серым схемам: в чем риск для рекламодателя Pro, 09:16
Власти Краснодара опровергли падение «неизвестных обломков» на машину Общество, 09:14
В офисе главы Казахстана исключили планы вступать в союзные государства Политика, 09:00
В белгородской теробороне рассказали о первой попытке прорыва диверсантов Политика, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:00
Емельяненко-младший дебютирует в ММА. Что нужно знать о третьем брате Спорт, 08:38
Американец побил рекорд Овечкина по голам в Кубке Стэнли Спорт, 08:30

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

Власти Краснодара опровергли падение «неизвестных обломков» на машину

Краснодарский оперштаб опроверг сообщения о падении обломков на машину на фоне взрывов

Фото:Елена Задворная / ТАСС Фото:emnaumov / telegram Фото:emnaumov / telegram Фото:emnaumov / telegram Фото:Елена Задворная / ТАСС

В социальных сетях появилась информация о падении «неизвестных обломков» на машину в районе улицы Героя Яцкова в Краснодаре, эти данные ложные, заявили в краевом оперштабе. К сообщению в телеграм-канале прикреплено видео с поврежденным автомобилем.

«На самом деле эта машина после ДТП, стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии», — говорится в публикации.

Ранее оперштаб переопубликовал сообщение муниципального центра управления Краснодара, в котором сказано, что распространившаяся в соцсетях информация об эвакуации с улицы Морской не соответствует действительности. Рано утром в этом районе произошел взрыв, повреждены два здания, пострадавших и погибших нет.

Телеграм-канал Baza сообщал, что сработала система ПВО, город подвергся атаке беспилотников. Shot публиковал кадры с обломками рухнувшего дрона; канал писал, что жители слышали минимум два взрыва. Власти пока не уточняли причин случившегося.

Теги
Краснодар Краснодарский край

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
В центре Краснодара произошел взрыв
Политика
Появились кадры взрыва в центре Краснодара
Политика
В Краснодаре после взрыва повыбивало окна в жилом доме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter