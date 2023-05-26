Власти Краснодара опровергли падение «неизвестных обломков» на машину

Краснодарский оперштаб опроверг сообщения о падении обломков на машину на фоне взрывов

В социальных сетях появилась информация о падении «неизвестных обломков» на машину в районе улицы Героя Яцкова в Краснодаре, эти данные ложные, заявили в краевом оперштабе. К сообщению в телеграм-канале прикреплено видео с поврежденным автомобилем.

«На самом деле эта машина после ДТП, стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии», — говорится в публикации.

Ранее оперштаб переопубликовал сообщение муниципального центра управления Краснодара, в котором сказано, что распространившаяся в соцсетях информация об эвакуации с улицы Морской не соответствует действительности. Рано утром в этом районе произошел взрыв, повреждены два здания, пострадавших и погибших нет.

Телеграм-канал Baza сообщал, что сработала система ПВО, город подвергся атаке беспилотников. Shot публиковал кадры с обломками рухнувшего дрона; канал писал, что жители слышали минимум два взрыва. Власти пока не уточняли причин случившегося.