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Политика ,  
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В центре Краснодара произошел взрыв

Оперштаб: в центре Краснодара произошел взрыв на улице Морская, повреждено здание
Мэр Краснодара сообщил о повреждении офисного здания и жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал. СМИ сообщили об атаке дронов, власти это не подтвердили
Фото: Геннадий Дьячук / ТАСС
Фото: Геннадий Дьячук / ТАСС

В Краснодаре в 4:17 по местному времени (совпадает с московским) произошел взрыв в районе улицы Морская, сообщает региональный оперативный штаб.

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждены кровля здания и окна. В штабе не уточнили причину произошедшего.

Мэр Краснодара Евгений Наумов написал на своей странице во «Вконтакте», что повреждения получили офисное здание и жилой дом.

По информации сервиса 2Gis, в здании на улице Морской, 54/2, возле которого произошел взрыв, находится клиентский сервис компании МТС.

Телеграм-канал Baza сообщал, что сработала система ПВО, город подвергся атаке беспилотников. Shot опубликовал кадры с обломками рухнувшего дрона; канал писал, что жители слышали минимум два взрыва.

Оперативный штаб в Краснодарском крае создали 21 октября. За два дня до этого президент Владимир Путин подписал указ, вводящий там и в некоторых других приграничных регионах средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

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В начале мая Ильский НПЗ в Краснодарском крае два раза подвергся атакам беспилотников.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Краснодар взрыв беспилотники

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