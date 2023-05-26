В Краснодаре после взрыва повыбивало окна в жилом доме

После взрыва, произошедшего в центре Краснодара, в жилом пятиэтажном доме частично выбило окна. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

«В рядом стоящем частном доме повреждена кровля», — добавил он.

Наумов заверил, что после работы экстренных служб власти приступят к восстановлению поврежденных зданий.

В 4:17 по местному времени (совпадает с московским) в районе улицы Морская Краснодара произошел взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал, были повреждены кровля здания и окна. В региональном оперативном штабе не уточнили причину произошедшего. Позже Наумов сообщил, что повреждены офисное здание и жилой дом.

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Телеграм-канал Baza сообщал, что над городом работала система ПВО, поскольку он подвергся атаке беспилотников. Shot опубликовал кадры обломков поврежденного дрона, добавив, что жители слышали по меньшей мере два взрыва.

5 мая Ильский нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотником. После этого на НПЗ начался пожар, его удалось потушить на площади 60 кв. м. Источники РБК в МВД говорили, что в ночь на 4 мая на заводе произошло три взрыва, один резервуар был разрушен, другой загорелся. Пострадавших не было.