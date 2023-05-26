Глава Пентагона посетит Японию и Францию на следующей неделе

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Японию, Сингапур, Индию и Францию, говорится в заявлении Пентагона.

В рамках седьмого официального визита Остина в Индо-Тихоокеанский регион он встретится с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой и другими высокопоставленными чиновниками, а также посетит американские войска, дислоцированные в этой стране. В заявлении отмечается, что визит Остина совпал с предпринятыми США и Японией «важными шагами по модернизации сил Североатлантического союза, оптимизации военного присутствия США и налаживанию связей с партнерами-единомышленниками».

Затем Остин направится в Сингапур, где выступит с речью на пленарном заседании «Диалога Шангри-Ла» — азиатском саммите по безопасности, ежегодно проводимом «Международным институтом стратегических исследований». В кулуарах глава Минобороны встретится с другими лидерами для продвижения оборонного партнерства США в регионе, отмечается в заявлении.

После Сингапура Остин посетит Нью-Дели, где проведет переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом и другими чиновниками. «Этот визит дает возможность ускорить реализацию новых инициатив в области оборонных инноваций и промышленного сотрудничества», — утверждается в сообщении Пентагона. Также США рассчитывают активизировать усилия по расширению взаимодействий между вооруженными силами Соединенных Штатов и Индии.

Свою поездку Остин завершит во Франции, где примет участие в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Дня Д — высадки в Нормандии, которая была проведена силами США, Великобритании и Канады во время Второй мировой войны 6 июня 1944 года. Высадка на севере Франции стала крупнейшей в истории военных действий десантной операцией.

В июне 2022 года Остин говорил, что Индо-Тихоокеанский регион «является нашим приоритетным стратегическим направлением». Он подчеркивал, что политика США определяется тем, что «ни один другой регион не повлияет на траекторию развития в XXI больше, чем этот».