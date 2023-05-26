В южно-восточных областях Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу

На юго-востоке Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу

В восточных областях Украины — Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской — была объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

В восточных регионах тревога начала звучать после 0:08 часов, в южных — после 2:30. В Киеве и Киевской области сигналы тревоги были объявлены после 3:02.

«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области. Позже издание уточнило, что громкие взрывы — результат работы систем ПВО.

В ночь на 25 мая в Киеве, Харькове и во Львовской области прозвучали взрывы. Киевская военная администрация в своем телеграм-канале сообщила о работе ПВО. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов говорил, что его регион находится под обстрелом.

С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.