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Военная операция на Украине ,  
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На юго-востоке Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу

В южно-восточных областях Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу

В восточных областях Украины — Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской — была объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

В восточных регионах тревога начала звучать после 0:08 часов, в южных — после 2:30. В Киеве и Киевской области сигналы тревоги были объявлены после 3:02.

«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области. Позже издание уточнило, что громкие взрывы — результат работы систем ПВО.

В ночь на 25 мая в Киеве, Харькове и во Львовской области прозвучали взрывы. Киевская военная администрация в своем телеграм-канале сообщила о работе ПВО. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов говорил, что его регион находится под обстрелом.

С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

На юго-востоке Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу
На юго-востоке Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу

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Теги
Украина Воздушная тревога взрывы

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