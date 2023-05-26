Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы на мозгах людей

Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink, создающей чипы для мозга, получила разрешение для клинических испытаниях на людях. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — РБК) на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — говорится в твите компании. Как заявили в Neuralink, это позволит «нашей технологии помочь многим людям».

В сообщении говорится, что набор на первые клинические испытания еще не открыт.

2 марта Reuters со ссылкой на семь нынешних и бывших сотрудников Neuralink сообщал, что FDA отказало Маску и его компании в испытаниях чипов на людях. Агентство обозначило десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить опыты.

Neuralink — компания Маска по разработке нейрочипа. Он позволит передавать сигналы мозга по Bluetooth. Таким образом, с помощью него можно будет управлять компьютером или смартфоном напрямую. Предполагается, что капсула-приемник будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса. По словам Маска, чип позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Первые испытания уже прошли на крысах и обезьянах и были успешными, утверждал предприниматель.

В декабре 2022 года Reuters сообщал о расследовании в отношении Neuralink из-за жалоб на жестокое обращение с животными. Сотрудники компании пожаловались на то, что испытания на животных проводятся в спешке и приводят к их страданиям и смертям. В распоряжении агентства оказались десятки документов Neuralink, говорящие о том, что неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество тестируемых и умерщвляемых в ходе экспериментов животных.