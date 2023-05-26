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Технологии и медиа ,  
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Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы на мозгах людей

Создающей чипы для мозга компании Маска Neuralink разрешили ставить опыты на людях

Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink, создающей чипы для мозга, получила разрешение для клинических испытаниях на людях. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — РБК) на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — говорится в твите компании. Как заявили в Neuralink, это позволит «нашей технологии помочь многим людям».

В сообщении говорится, что набор на первые клинические испытания еще не открыт.

2 марта Reuters со ссылкой на семь нынешних и бывших сотрудников Neuralink сообщал, что FDA отказало Маску и его компании в испытаниях чипов на людях. Агентство обозначило десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить опыты.

Neuralink — компания Маска по разработке нейрочипа. Он позволит передавать сигналы мозга по Bluetooth. Таким образом, с помощью него можно будет управлять компьютером или смартфоном напрямую. Предполагается, что капсула-приемник будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса.

По словам Маска, чип позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Первые испытания уже прошли на крысах и обезьянах и были успешными, утверждал предприниматель.

В декабре 2022 года Reuters сообщал о расследовании в отношении Neuralink из-за жалоб на жестокое обращение с животными. Сотрудники компании пожаловались на то, что испытания на животных проводятся в спешке и приводят к их страданиям и смертям. В распоряжении агентства оказались десятки документов Neuralink, говорящие о том, что неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество тестируемых и умерщвляемых в ходе экспериментов животных.

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Теги
Илон Маск Neuralink микрочипы испытания

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