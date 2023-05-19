Из-за землетрясения у берегов Новой Каледонии объявили угрозу цунами

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов Новой Каледонии, есть угроза цунами

К юго-востоку от островов Луайоте в Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает тихоокеанский центр штата Гавайи по отслеживанию цунами.

В центре предупредили, что из-за землетрясения есть угроза цунами. Высота волн может составить до 3 м у берегов расположенного рядом островного государства Вануату и до 1 м в Новой Каледонии.

По данным Государственного геологического бюро Австралии, глубина очага землетрясения составила 33 км.

Новая Каледония — группа островов в Тихом океане недалеко от Австралии. Территория архипелага находится под юрисдикцией Франции.

11 мая землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии, неподалеку от Токио. Восемь человек пострадали.