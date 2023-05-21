Рогов: ВКС активно работают бомбами по складам и ангарам с техникой ВСУ в Орехове

Рогов сообщил о работе ВКС России по складам с техникой военных Украины

Воздушно-космические силы России (ВКС) наносят удары планирующими бомбами по складам и ангарам с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, ВКС «активно работают» в Ореховском районе и в самом городе Орехов, а также на подконтрольной Киеву части Пологовского района и в ближайшем пригороде областного центра. Рогов добавил, что системы противовоздушной обороны ВСУ «ведут борьбу с нашими «Геранями». «Герань-2» — российский беспилотник.

16 мая Рогов говорил, что российские военные нанесли удар по крупному скоплению ВСУ в районе Орехова. Тогда удар, по его словам, был нанесен «двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии».

Днем 15 мая Рогов сообщал об ударе российских сил по одному из административных зданий в городе Гуляйполе, которое украинские военные, как он заявил, «используют в качестве расположения». Гуляйполе расположен примерно в 40 км от Орехова.