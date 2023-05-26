SuperJob узнал, что сотрудники стали реже угрожать компаниям уволиться

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В России за последние 13 лет снизилось количество сотрудников, шантажирующих работодателя увольнением, следует из результатов опроса, проведенного сервисом для поиска работы SuperJob (есть у РБК).

Если в 2010 году положительный ответ на вопрос о том, случалось ли участникам исследования угрожать работодателю своим уходом из компании, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда, давали 31% россиян, то в 2023 года таких было 28%. В этом опросе принимали участие 5 тыс. человек из всех регионов России.

Аналитики сервиса SuperJob связывают это с тем, что желаемого результата в случае такого «шантажа» добивались по статистике не все: из 1600 человек, которые когда-либо угрожали работодателю увольнением, 27% пришлось уволиться, а 10% остались работать на прежних условиях. Еще 60% участников исследования сообщили, что им удалось тогда добиться желаемого. Для сравнения, в 2010 году, 69% рассказали, что добивались своего, 17% увольнялись, а 9% оставались работать на прежних условиях.

Из опроса также следует, что компании чаще всего в таких случаях пытаются найти компромисс с недовольным работником. Чтобы это выяснить, сервис опросил 1 тыс. сотрудников кадровых служб, ответственных за подбор персонала. 68% респондентов этого опроса заявили, что в организациях, где они работают, в случае с попытками «шантажа» пытаются найти компромисс. 14% сообщили, что таких сотрудников в их компаниях увольняют.

Для сравнения, 13 лет назад работодатели были настроены более радикально и чаще увольняли сотрудников, требующих повышения — тогда такой ответ дали 20% респондентов. Только 4% респондентов заявили, что в 2023 года их компаниях идут навстречу работнику-«шантажисту». В 2010 году таких компаний было 6%.

Опрос также показал, что мужчины шантажируют работодателей чаще, чем женщины — 32% против 26% женщин.

В декабре 2022 года аналитики разработчика HRTech-решений TalentTech пришли к выводу, что в России произошла смена главной HR-стратегии, которой придерживаются работодатели. Теперь во главе угла стал не подбор новых сотрудников, а удержание уже имеющихся кадров.

Такой подход к работе с персоналом в 2023 году выбрали 71% опрошенных HR-специалистов российских компаний. Особенно остро эта проблема стоит в крупных компаниях, в то время как малый бизнес сосредоточился на повышении эффективности уже сложившихся команд.

В этом исследовании принимали участие 310 компаний-респондентов — их рекрутеры, менеджеры по персоналу, HRD, а также руководители компаний малого (24%), среднего (20%) и крупного бизнеса (56%).