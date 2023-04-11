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Работодатели рассказали, что будут делать с работниками из-за нейросетей

Руководители согласились доверить нейросетям продажи, бухгалтерию и документооборот

Больше половины работодателей хочет отдать автоматическую работу современным технологиям — нейросетям и автоматизации. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного бизнес-клубом «Атланты» и исследовательским центром «Зарплаты.ру» (есть у РБК).

56% начальников готовы доверить технологиям выполнение задач, связанных с бухгалтерией (54%), документооборотом (48%), коммуникацией с клиентами (44%) и продажами (41%). При этом процессы, связанные с проведением собеседований, разработкой креативных предложений и стратегий руководители не готовы передавать нейросетям.

39% начальников рассказали, что уже начали цифровой переход и планируют масштабировать возможности технологий в компаниях в следующие три года. Больше половины (55%) респондентов готовы инвестировать в автоматизацию до 1 млн руб., 28% — до 5 млн руб., а 15% хотят потратить от 10 млн руб. Больше всего о передаче работы технологиям задумываются руководители в области строительства, производства и ретейла.

Три четверти начальников сообщили, что ждут от технологий экономии времени. 68% надеются повысить с помощью них эффективность бизнеса, а 55% намерены увеличить прибыль компании за счет автоматизации.

При этом попрощаться с сотрудниками, чьи обязанности будут автоматизированы, готовы только 3% руководителей. Большинство (62%) намерены организовать для таких работников обучение новым умениям, а 41% постараются найти другое применение их знаниям и навыкам внутри компании.

В опросе приняли участие 1200 руководителей в возрасте 22-55 лет. Регионы исследования — города с населением от 1 млн человек.

В будущем ИИ-платформы не заменят людей, но, по данным международной консалтинговой компании Deloitte, у предприятий, которые опираются в своей стратегии развития на ИИ, в 1,7 раз больше шансов добиться успеха по сравнению с теми, кто отказался внедрять новые технологии.

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