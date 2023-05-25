Песков заявил, что «киевский режим» можно назвать террористическим

«Киевский режим» можно назвать террористическим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимира Скибицкого, который назвал Владимира Путина одной из главных целей спецслужбы.

«Ясно, что ведомство занимается террористической активностью, они подтверждают сами. Очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы. Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет», — сказал Песков «Первому каналу».

Из этого, по его словам, следует, что, «поддерживая киевский режим и де-факто, и де-юре, и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы».

Скибицкий в опубликованном 24 мая интервью Welt заявил, что Путин находится «на вершине» списка целей ГУР, поскольку он как глава государства «координирует и решает, что происходит». Прежде руководитель ГУР Кирилл Буданов называл Путина «законной целью» для Украины.

Комментируя эти заявления, Песков говорил, что службы безопасности России «знают свою работу и знают, что они делают».