Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеком» по опорным пунктам ВСУ в ДНР

Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты украинских войск в районе поселка Первомайского в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

«Выполнены три огневых задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», — сказал Астафьев.

Минобороны также отчиталось об уничтожении семи артиллерийских орудий и трех минометов ВСУ. Российская авиация нанесла удар по группе украинских войск на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР). Для уничтожения артиллерии и бронетехники ВСУ на Донбассе российские вооруженные силы применяли РСЗО «Ураган».

Ранее Астафьев рассказывал об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в районе Андреевки. Тогда же артиллерийские подразделения нанесли огневой налет по пункту временной дислокации национального батальона ВСУ «Правый сектор» (организация признана экстремистской, запрещена в России) в районе населенного пункта Новгородское.