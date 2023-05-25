Прокуратура попросила признать немецкую оккупацию в Подмосковье геноцидом

Немецкие солдаты во время показательной порки местных жителей на оккупированной территории, ноябрь 1941 г. (Фото: ТАСС)

Прокуратура Московской области попросила суд признать геноцидом преступления, совершенные гитлеровцами в оккупированном Подмосковье с октября 1941-го по январь 1942 года, сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры России.

«Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд», — говорится в сообщении. Общее число жертв за период оккупации в Подмосковье составило более 26 тыс. человек, а материальный ущерб составил около 6,4 трлн руб., отметили в прокуратуре.

Ведомство представило в суд архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела в качестве доказательств.

«Заявление подано в Московский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении. Кроме того, заявление в суд подано для «последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости».

Накануне суд в Воронеже признал геноцидом убийства немецкими войсками во время войны. Он решил удовлетворить заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР убийства, совершенные в 1942–1943 годах оккупантами. Преступления были совершены в отношении не менее чем 274 983 советских граждан — как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев, отметил суд.