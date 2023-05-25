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Политика ,  
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Прокуратура попросила признать немецкую оккупацию в Подмосковье геноцидом

Прокуратура попросила суд признать преступления нацистов в Подмосковье геноцидом
Немецкие солдаты во время показательной порки местных жителей на оккупированной территории, ноябрь 1941 г.
Немецкие солдаты во время показательной порки местных жителей на оккупированной территории, ноябрь 1941 г. (Фото: ТАСС)

Прокуратура Московской области попросила суд признать геноцидом преступления, совершенные гитлеровцами в оккупированном Подмосковье с октября 1941-го по январь 1942 года, сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры России.

«Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд», — говорится в сообщении. Общее число жертв за период оккупации в Подмосковье составило более 26 тыс. человек, а материальный ущерб составил около 6,4 трлн руб., отметили в прокуратуре.

Ведомство представило в суд архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела в качестве доказательств.

«Заявление подано в Московский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении. Кроме того, заявление в суд подано для «последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости».

Накануне суд в Воронеже признал геноцидом убийства немецкими войсками во время войны. Он решил удовлетворить заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР убийства, совершенные в 1942–1943 годах оккупантами. Преступления были совершены в отношении не менее чем 274 983 советских граждан — как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев, отметил суд.

Теги
Подмосковье геноцид Генпрокуратура Адольф Гитлер

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