МИД России решил закрыть генконсульство в Швеции

Здание Генерального консульства России в Гетеборге (Фото: Consulate General of the Russian Federation in Gothenburg)

Генеральное консульство России в шведском городе Гетеборге прекратит работу 1 сентября, сообщил МИД.

В этот же день закроется генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге. Москва также объявила персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, в том числе трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве. Это стало ответной мерой на высылку Швецией российских дипломатов.

25 апреля Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов, потому что их деятельность была несовместима «с их дипломатическим статусом», а также с Венской конвенцией.

Серия высылок российских дипломатов из западных стран началась весной 2022 года, после начала военной операции на Украине. Только в 2023 году о высылке дипломатических сотрудников России сообщили Австрия, Нидерланды, Эстония, Германия и Норвегия. Москва называла высылки враждебными действиями.