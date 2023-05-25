Россия закроет генконсульство Швеции в Петербурге и вышлет 5 дипломатов

Журналисты заподозрили российских дипломатов в шпионаже, МИД затем выслал пятерых их них. Москва назвала действия Стокгольма враждебными, объявив персонами нон грата пятерых шведов. Консульства в Петербурге и Гётеборге закроются

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Генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге будет закрыто с 1 сентября, персонами нон грата объявлены пять шведских дипломатов, в том числе три сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Об этом сообщил МИД России шведскому послу Малене Мард.

Кроме того, с сентября Россия закроет свое генконсульство в Гётеборге. Министерство назвало свои действия ответом на «откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма» — высылку месяц назад пятерых российских дипломатов.

«Эти действия шведских властей еще больше усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции», — сообщили в ведомстве.

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Швеция объявила о высылке российских дипломатов 25 апреля. В МИД королевства вызвали посла России Виктора Татаринцева, ему заявили, что деятельность сотрудников дипмиссии несовместима с Венской конвенцией. Посол не стал отвечать на вопросы журналистов.

Российских дипломатов заподозрили в шпионаже, отмечает Dagens Nyheter. К такому выводу пришли журналисты в совместном расследовании нескольких СМИ: шведской SVT, финской Yle, норвежской NRK и датской DR.