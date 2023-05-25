Глава Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи
Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.
«В результате обстрела повреждены два домовладения и хозяйственные постройки. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.
23 мая село Курковичи тоже подверглось обстрелу Вооруженных сил Украины. По словам главы Брянской области, тогда никто не пострадал, но загорелись два дома и была повреждена хозяйственная постройка.
После начала военной операции на Украине власти российских приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. В Брянской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего уровня реагирования.