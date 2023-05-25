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Военная операция на Украине ,  
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Глава Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи

Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи, пострадавших нет

Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате обстрела повреждены два домовладения и хозяйственные постройки. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

23 мая село Курковичи тоже подверглось обстрелу Вооруженных сил Украины. По словам главы Брянской области, тогда никто не пострадал, но загорелись два дома и была повреждена хозяйственная постройка.

После начала военной операции на Украине власти российских приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. В Брянской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего уровня реагирования.

Глава Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи
Глава Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи

Теги
Брянская область Александр Богомаз обстрел ВСУ

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