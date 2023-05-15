Александр Лукашенко заявил о повышенной готовности армии после крушения судов под Брянском

Лукашенко заявил, что в Брянской области сбили четыре воздушных судна

Белоруссия привела в повышенную готовность войска после того, как в Брянской области 13 мая погибли четыре борта, сообщил Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

В Брянской области были сбиты четыре воздушных судна. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

По его словам, в Белоруссии были «вынуждены реагировать», после того как в Брянской области «были сбиты четыре воздушных судна».

«Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска», — сказал Лукашенко. Он не уточнил, кто их сбил.

В связи с этим президент Белоруссии попросил доложить об обстановке вокруг страны «кратко» и «без запугиваний».

13 мая в Брянской области в течение короткого промежутка времени потерпели крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 ВКС России, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, уточняя, что все они входили в одну авиагруппу. По данным издания, истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты — оказать им подстраховку. Экипажи всех четырех бортов погибли.

Причины гибели воздушных судов Минобороны официально не называло.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после крушения вертолета в Клинцах на земле пострадала одна женщина, также были повреждены пять домов.