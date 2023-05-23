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Два дома загорелись в брянском селе из-за обстрела

Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, загорелись два дома
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Никто не пострадал, загорелись два дома, повреждена хозяйственная постройка.

После начала военной операции на Украине власти российских приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. В Брянской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, а с прошлого октября — режим среднего реагирования.

Накануне вечером Богомаз сообщил об обстреле села Соловьевка. Там никто не пострадал, но был уничтожен один жилой дом и повреждена хозпостройка.

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Брянская область Александр Богомаз обстрел
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