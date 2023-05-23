Два дома загорелись в брянском селе из-за обстрела
Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, загорелись два дома
Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Никто не пострадал, загорелись два дома, повреждена хозяйственная постройка.
После начала военной операции на Украине власти российских приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. В Брянской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, а с прошлого октября — режим среднего реагирования.
Накануне вечером Богомаз сообщил об обстреле села Соловьевка. Там никто не пострадал, но был уничтожен один жилой дом и повреждена хозпостройка.