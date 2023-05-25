АвтоВАЗ назвал цену Lada Vesta нового поколения

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Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 руб., сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

В список стандартного оборудования этой модели входят светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, антиблокировочная система торможения (АБС), регулируемая рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод, кондиционер и дисковые тормоза задних колес.

Также для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач, уточнили в пресс-службе компании.

Кроме того, разработчики изменили внешний и внутренний дизайн автомобиля. «Экстерьер модели отличается новым дизайном радиаторной решетки, полностью новой светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов», — рассказали в АвтоВАЗе.

В салоне автомобиля на обивке задних дверей есть карманы под напитки, для переднего пассажира — ниша для мобильного телефона, чтобы зарядить его от отдельной USB-розетки, а еще появились цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с десятидюймовым экраном и сервисами «Яндекса».

Cерийное производство Lada Vesta NG («New Generation») возобновилось в марте 2023 года в Тольятти. С 2015 года эту модель производили на площадке в Ижевске, а весной 2022 года производство приостановили из-за нехватки импортных компонентов. На данный момент выпущено более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в 308 салонов Lada в России.

Еще в апреле президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал повышение цен на автомобили Lada на 2% с 1 мая. Он объяснял это подорожанием компонентов для машин в связи с ростом курса и у поставщиков, и у субпоставщиков компании.