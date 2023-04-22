Грузовое судно под флагом Либерии село на мель у Сахалина

Грузовое судно под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине

Иностранное грузовое судно село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Позже начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко уточнил «РИА Новости», что речь идет о балкере КС Ноdong под флагом Либерии.

«Балкер КС Ноdong под либерийским флагом пришел под погрузку угля в порт Шахтерск, стоял на якоре, погода ухудшилась, и в 18.50 по мск пятницы при попытке съемки с якоря сел на мель», — рассказал Корженко.

По его словам, на борту судна находятся 20 человек, четверо из них (командный состав) являются гражданами Южной Кореи, остальные — гражданами Филиппин. Среди членов экипажа пострадавших нет, разлива нефтепродуктов тоже нет.

Накануне у берегов южнокорейского города Ульсан загорелось российское рыболовецкое судно «Калтан» из Владивостока. Оно перевозило 100 т морепродуктов, передает Yonhap. После ремонта в Пусане судно вышло в сторону Охотского моря, после начала пожара капитан подал сигнал об аварийной ситуации в Корейском проливе, примерно в 60 км восточнее Пусана.

С корабля эвакуировали 21 из 25 членов экипажа, двое из них получили легкие ожоги. Четверо числились пропавшими без вести, однако позже их тела были найдены спасателями. Как уточнили ТАСС в Росморречфлоте, погибли старший помощник капитана, повар и два матроса.