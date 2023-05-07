«Илья Муромец» сел на мель в Нижегородской области

Теплоход «Илья Муромец» с 113 пассажирами сел на мель у Городца Нижегородской области

Вид на теплоход «Илья Муромец» на Волге (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В районе пристани «Галанино» в Городце Нижегородской области судно «Илья Муромец» с 113 пассажирами на борту село на мель между шлюзами, угрозы жизни и здоровью людей на теплоходе нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Круизный теплоход сел на мель около 14:00 7 мая. На борту кроме пассажиров находятся 42 члена экипажа. К месту происшествия направился буксир Волжского пароходства (владелец «Ильи Муромца»). Ситуация находится на контроле прокуратуры.

«Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров. <...> Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Согласно данным сайта круизного центра «Инфофлот», «Илья Муромец» 3 мая вышел из Казани. Он следует через Чебоксары, Городец, Кострому. По изначальному плану 10 мая судно должно прибыть в Москву.