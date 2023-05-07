Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Самсонова заявила, что 90% теннисистов из Украины с ней не здороваются Спорт, 17:58
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:49
«Илья Муромец» сел на мель в Нижегородской области Общество, 17:40
Густой дым заволок запад Москвы из-за пожара на стройке Общество, 17:33
Командующий ВСУ приехал на восток Украины и обсудил оборону Бахмута Политика, 17:23
Репетиции парадов Победы в Москве и Петербурге. Фоторепортаж Общество, 17:17 
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Спартак» Спорт, 17:03
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 17:03
Сирию вернут в основанную ею организацию спустя 12 лет Политика, 17:00
Дочь умершего актера из «Убойной силы» назвала причину его смерти Общество, 16:56
В РФС заявили о поддержке руководством УЕФА возвращения России на турниры Спорт, 16:26
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
Польша заявила об «опасном инциденте» с российским Су-35 над Черным морем Политика, 16:15
«Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей Спорт, 15:59
Общество ,  
0 

«Илья Муромец» сел на мель в Нижегородской области

Теплоход «Илья Муромец» с 113 пассажирами сел на мель у Городца Нижегородской области
Вид на теплоход &laquo;Илья Муромец&raquo; на Волге
Вид на теплоход «Илья Муромец» на Волге (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В районе пристани «Галанино» в Городце Нижегородской области судно «Илья Муромец» с 113 пассажирами на борту село на мель между шлюзами, угрозы жизни и здоровью людей на теплоходе нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Круизный теплоход сел на мель около 14:00 7 мая. На борту кроме пассажиров находятся 42 члена экипажа. К месту происшествия направился буксир Волжского пароходства (владелец «Ильи Муромца»). Ситуация находится на контроле прокуратуры.

«Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров. <...> Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Согласно данным сайта круизного центра «Инфофлот», «Илья Муромец» 3 мая вышел из Казани. Он следует через Чебоксары, Городец, Кострому. По изначальному плану 10 мая судно должно прибыть в Москву.

Теги
Нижегородская область мель теплоход
Материалы по теме
Грузовое судно под флагом Либерии село на мель у Сахалина
Общество
Два теплохода в Волго-Каспийском канале сели на мель
Общество
Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter