Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Первый этап обучения украинцев пилотированию F-16 пройдет в Британии Политика, 04:52
«РИА Новости» узнало сроки выпуска первой партии новых пистолетов «Удав» Политика, 04:19
Подоляк заявил об «отдельных операциях» в рамках контрнаступления Политика, 03:57
Трамп пошутил над выдвижением Десантиса на пост президента США Политика, 03:53
В Киеве и еще нескольких областях Украины прогремели взрывы Политика, 03:13
NYT узнала о данных США о причастности Украины к атаке дронов на Кремль Политика, 03:01
Мик Джаггер назвал Тину Тернер невероятно талантливой певицей Общество, 02:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В МЧС опровергли сообщение о пожаре в здании Минобороны в Москве Общество, 02:11
Советник ВСУ опубликовала фото Залужного после сообщений о его ранении Политика, 01:59
В Рособрнадзоре заявили о переводе выпускников из приграничных регионов Политика, 01:44
FT узнала о вопросе банков ЕС из-за прибыли от замороженных денег России Политика, 01:43
Киев заявил, что не знает, как американская техника попала к диверсантам Политика, 01:33
В Белом доме выступили против применения оружия США на территории России Политика, 01:14
ТАСС сообщил о пожаре в здании Минобороны в центре Москвы Общество, 01:12

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

«РИА Новости» узнало сроки выпуска первой партии новых пистолетов «Удав»

«РИА Новости»: первую партию новых российских пистолетов «Удав» соберут в июне

Первую партию новейших 10-мм пистолетов 6П72 «Удав» соберут к середине июня на Ижевском механическом заводе (Ижмех), где планируется развернуть их серийное производство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Разработка нового пистолета началась осенью 2022 года. Куратором производства станет заслуженный конструктор России, ведущий инженер-конструктор Ижмеха Владимир Ярыгин.

«Первую партию «Удавов» на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания», — заявил источник.

Если по итогам испытаний пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, то на Ижмехе начнется их полномасштабное серийное производство и поставки в армию.

При этом о поставках в армию пистолета «Удав» сообщалось еще в 2019 году. К серийному производству его допустили в апреле того года.

«Удав» разработан под патрон повышенной мощности калибра 9х21 мм, способный пробить бронежилет второго класса с нескольких десятков метров. Пистолет позволяет использовать разные типы боеприпасов: с обычной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемостью и т.д.

Читайте на РБК Pro
Почему появляется боль после тренировок и как с ней справляться
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Не взятка, а комплимент: как безопасно дарить подарки бизнес-партнерам
Страны Азии заговорили о собственном МВФ. Сможет ли юань потеснить доллар

Магазин пистолета вмещает 18 патронов, максимальная эффективная дальность составляет 100 м (для сравнения: у пистолета Макарова — 40–50 м).

Теги
пистолет вооружение

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Общество
Зять Михалкова перестанет возглавлять создателя пистолета «Удав»
Бизнес
В Минобороны назвали сроки поступления на вооружение пистолета «Удав»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter