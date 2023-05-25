«РИА Новости» узнало сроки выпуска первой партии новых пистолетов «Удав»

Первую партию новейших 10-мм пистолетов 6П72 «Удав» соберут к середине июня на Ижевском механическом заводе (Ижмех), где планируется развернуть их серийное производство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Разработка нового пистолета началась осенью 2022 года. Куратором производства станет заслуженный конструктор России, ведущий инженер-конструктор Ижмеха Владимир Ярыгин.

«Первую партию «Удавов» на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания», — заявил источник.

Если по итогам испытаний пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, то на Ижмехе начнется их полномасштабное серийное производство и поставки в армию.

При этом о поставках в армию пистолета «Удав» сообщалось еще в 2019 году. К серийному производству его допустили в апреле того года.

«Удав» разработан под патрон повышенной мощности калибра 9х21 мм, способный пробить бронежилет второго класса с нескольких десятков метров. Пистолет позволяет использовать разные типы боеприпасов: с обычной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемостью и т.д.

Магазин пистолета вмещает 18 патронов, максимальная эффективная дальность составляет 100 м (для сравнения: у пистолета Макарова — 40–50 м).