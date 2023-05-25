Трамп пошутил над выдвижением Десантиса на пост президента США

Губернатор штата Флорида, который объявил о своем выдвижении на пост президента США от партии республиканцев, должен столкнутся с нападками левых радикальных сил. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

В своем посте Трасп поздравил Десантиса с объявлением о вступлении в президентскую гонку.

«Надеюсь, что он получит в полной мере опыт нападок со стороны марксистов, коммунистов, левых радикалов нашей страны. Без этого он никогда не получит представления о работе, которую выполняет», — заявил Трамп.

Десантис объявил о своем выдвижении в среду 24 мая. Он считается основным конкурентом Трампа на праймериз Республиканской партии. До того как возглавить штат после выборов 2018 года, Десантис был пять лет конгрессменом, возглавляя ряд подкомитетов палаты представителей. Тогда Трамп поддержал кандидатуру Десантиса на выборах губернатора.