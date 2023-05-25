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Выборы президента США ,  
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Трамп пошутил над выдвижением Десантиса на пост президента США

Трамп выразил надежуд, что Десантис столкнется с нападками левых радикалов

Губернатор штата Флорида, который объявил о своем выдвижении на пост президента США от партии республиканцев, должен столкнутся с нападками левых радикальных сил. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

В своем посте Трасп поздравил Десантиса с объявлением о вступлении в президентскую гонку.

«Надеюсь, что он получит в полной мере опыт нападок со стороны марксистов, коммунистов, левых радикалов нашей страны. Без этого он никогда не получит представления о работе, которую выполняет», — заявил Трамп.

Десантис объявил о своем выдвижении в среду 24 мая. Он считается основным конкурентом Трампа на праймериз Республиканской партии. До того как возглавить штат после выборов 2018 года, Десантис был пять лет конгрессменом, возглавляя ряд подкомитетов палаты представителей. Тогда Трамп поддержал кандидатуру Десантиса на выборах губернатора.

При этом Трамп по-прежнему остается фаворитом гонки. Если в марте рейтинг Дональда Трампа составлял 47% против 39% у Рона Десантиса, то затем разрыв между ними увеличился — 57% у Трампа и 31% у Десантиса. Тенденция к увеличению разрыва между кандидатами сохранилась и в следующие недели. Опрос The CBS News / YouGov от 2 мая показал, что Десантис отстает от Трампа на 36%. Экс-президента поддерживают 58% избирателей Республиканской партии, а губернатора Флориды — лишь 22%. Но показатель Десантиса значительно выше, чем у его конкурентов, включая экс-постпреда при ООН Никки Хейли, которые не набирают и 5% поддержки.

Теги
Дональд Трамп Рон Десантис США выборы президента США

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