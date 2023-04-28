The Times узнала о попытках Риши Сунака избежать встречи с Десантисом

Премьер-министр Великобритании не хочет встречаться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Роном Десантисом. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Официально визит является торговой миссией штата Флорида, губернатором которого является Десантис. Однако очевидно, что поездка Десантиса часть его избирательной кампании для демонстрации его внешнеполитических навыков, пишет газета.

Ранее Десантис совершил визиты в Японию и Южную Корою, где провел встречу с премьер-министрами двух стран. Однако в Великобритании он встретиться с министром иностранных дел Джеймсом Клеверли и с министром бизнеса и торговли Кеми Баденок.

По словам источников на Даунинг стрит, британские власти не хотят, чтобы визит Десантиса и встреча с Сунаком выглядела как демонстрация поддержки кандидата в президенты. Однако пресс-служба британского премьера утверждает, что встреча не состоится, потому что у Сунака уже запланированы мероприятия в Шотландии. «Это всего лишь вопрос логистики», — заявил представитель Даунинг стрит.

Несмотря на то, что Десантис официально не объявлял об участии в выборах, штаб Дональда Трампа уже рассматривает его как основного соперника на республиканских праймариз. «Рон Десантис — молодой человек, который, мягко говоря, плохо справляется со мной, судя по опросам. Я считаю, что если он решит баллотироваться в президенты, это принесет только вред и раздор в Республиканскую партию», — такими словами о кандидатуре Десантиса отозвался сам Трамп.