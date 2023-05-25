Рособрнадзор: выпускников из приграничных областей могут перевести в безопасные регионы

В Рособрнадзоре заявили о переводе выпускников из приграничных регионов

Выпускников из граничащих с Украиной территорий России при необходимости могут переводить для сдачи ЕГЭ в более безопасные регионы. Об этом заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, передает ТАСС.

«Детей при необходимости, если они изъявят желание сдавать ЕГЭ, будут для сдачи экзамена перевозить в муниципалитеты, в пункты, которые находятся на безопасных территориях», — сказал он.

С началом военной операции на Украине, приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Накануне украинские войска обстреляли Белгородскую область. В результате попадания снарядов по селе Козинка пострадала 85-летняя бабушка. Она госпитализирована.

В 2023 году основной период ЕГЭ будет проходить с 26 мая по 20 июня. 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику.



