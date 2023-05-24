Гладков рассказал об обстреле Козинки и контузии 85-летней бабушки
Вооруженные силы Украины обстреляли погранпереход в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что дом пострадавшей находится рядом с «местом обстрела».
Бабушку госпитализировали в районную больницу.
Ранее об обстреле около контрольно-пропускного пункта в Белгородской области сообщил ТАСС. Туда приехала группа журналистов, чтобы ознакомиться с местом, через которое на территорию России вошла диверсионно-разведывательная группа.
Как только журналисты вышли из машин, сопровождавший их глава Козинского поселения Игорь Моховенко, на территории которого находится Грайворон, услышал характерный свист и дал команду ложиться, рассказал корреспондент агентства.
Снаряд, предположительно, минометный, разорвался в паре десятков метров от группы, не задев журналистов, после чего они покинули территорию КПП. О пострадавших тогда сообщений не было.