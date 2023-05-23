Под Брянском загорелся склад хрустального завода

МЧС: пожар произошел на складе завода по производству хрусталя в Брянской области

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Пожар произошел на складе в городе Дятьково Брянской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

О возгорании стало известно около 8:30 мск, оно возникло в здании по улице Ленина. Представитель ведомства уточнила «РИА Новости», что пожар начался на складе на территории Дятьковского хрустального завода. Загоревшееся помещение занимал частный арендатор.

Спасатели локализовали пожар около 8:53 мск, а к 9:13 потушили открытое горение. Площадь возгорания, согласно последним данным, составила 150 кв. м.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Город Дятьково находится в 22 км к северу от Брянска. Дятьковский хрустальный завод, градообразующее предприятие, был основан в 1780 году промышленниками и меценатами Мальцовыми. Он производит изделия из хрусталя, в том числе посуду, вазы и сувениры. На сайте компании говорится о поставках продукции в Австралию, Великобританию, Венгрию, Иорданию, Италию, Португалию, США, Францию, Японию.