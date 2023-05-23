Ространснадзор: в Югре при пожаре на теплоходе погиб один человек, у пятерых ожоги

При пожаре на теплоходе в Югре погиб человек

Фото: МТУ Ространснадзора по УФО / VK Фото: МТУ Ространснадзора по УФО / VK Фото: МТУ Ространснадзора по УФО / VK

На теплоходе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре произошел пожар, сообщил Ространснадзор. Погиб один человек, пятеро пострадали.

По данным ведомства, возгорание началось во время ночной стоянки в районе поселка Зенково: на судне РТ-377 произошли взрыв и пожар. «При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь», — говорится в сообщении Ространснадзора.

Теплоход РТ-377 принадлежит Нефтеюганскому речному порту, уточняет ведомство.

В апреле у берегов Южной Кореи, примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула, загорелось российское рыболовецкое судно. Оно перевозило морепродукты. На борту находились 25 членов экипажа, все — россияне. Южнокорейскими моряками был спасен 21 человек: 19 из них не пострадали, двое получили незначительные травмы. Четверых моряков позже нашли погибшими.