Говоривший о «пилящих женах» мэр Воркуты уйдет служить в армию

Ярослав Шапошников (Фото: Администрация города Воркуты)

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, заявивший, что часть добровольцев решают участвовать в спецоперации на Украине, так как их «пилят» жены, объявил, что собирается отправиться в зону боевых действий. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В апреле я решил все личные и юридические вопросы — планировал выезжать в мае. Однако от главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который сейчас по сути является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется», — рассказал Шапошников.

Он не назвал точную дату отправки в зону боевых действий.

Мэр добавил, что специальное звание у него майор, а общевойсковое — рядовой. «Служить буду в должности, которую назначит командование», — отметил он.

В октябре прошлого года Шапошников опубликовал видеозапись, где, говоря о мобилизации и добровольцах, заявил, что порядка 10% добровольцев идут на фронт, так как их жены «привыкли к хорошей жизни» и «пилят своих мужей». Мэр попросил женщин не допускать ситуаций, когда их мужья уходят на фронт с чувством, что жене чего-то не хватает. Позже Шапошников обвинил журналистов в том, что они вырвали его фразу из контекста.