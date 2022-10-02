Мэр Воркуты рассказал о добровольцах на фронте, которых «пилят» жены

Мэр Воркуты Шапошников: 10% добровольцев идут на фронт из-за того, что их «пилят» жены

Шапошников привел в пример своего знакомого, который пошел на фронт из-за проблем с женой. Всего, по словам градоначальника, таких добровольцев около 10%

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Часть добровольцев отправляются для участия в специальной военной операции на Украине из-за того, что их «пилят» жены, заявил мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Видео, в котором есть этот фрагмент, выложено в аккаунте Шапошникова в соцсети «ВКонтакте».

«Где-то процентов десять от добровольцев, которые идут — не побоюсь этого слова — на фронт, они идут из-за того, что их жены, как бы мягко сказать, привыкли к хорошей жизни <...> Она пилит и пилит, пилит и пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин. Если ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт», — сказал градоначальник, приведя в пример своего знакомого.

Он также обратился к женщинам, призвав их не допускать, чтобы их мужья уходили на фронт с чувством, что жене чего-то не хватает. «Как вы будете создавать им тыл, так они и будут себя чувствовать», — подчеркнул Шапошников.

21 сентября российский президент Владимир Путин спустя более чем полгода после начала спецоперации на Украине объявил о частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тыс. человек, или около 1% от мобилизационного резерва страны.

Согласно разъяснениям Минобороны подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

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Минобороны также обнародовало перечень категорий лиц, которые не подлежат мобилизации. Среди них: забронированные граждане, студенты государственных вузов, женщины, специалисты в ряде отраслей (ИТ, финансы и СМИ), а также граждане, проходящие службу по призыву.