Мэр Воркуты заявил, что слова о «пилящих» женах выдернули из контекста
Журналисты вырвали из контекста высказывание о том, что часть добровольцев решают участвовать в спецоперации на Украине, так как их «пилят» жены. Об этом заявил в интервью «Подъему» мэр Воркуты Ярослав Шапошников.
«Слова из контекста выдернули, и даже интерпретацию некоторые дают свою. Надо смотреть полное видео, но в целом я стою на своем: женщина — это тыл и опора мужчины, которого она должна поддерживать в любой ситуации», — сказал он.
Накануне градоначальник опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где, говоря о мобилизации и добровольцах, заявил, что порядка 10% добровольцев идут на фронт, так как их жены «привыкли к хорошей жизни».
«Она пилит и пилит, пилит и пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин. Если ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт», — привел Шапошников в пример ситуацию со знакомым.
Мэр попросил женщин не допускать ситуаций, когда их мужья уходят на фронт с чувством, что жене чего-то не хватает. «Как вы будете создавать им тыл, так они и будут себя чувствовать», — отмечал он.
Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября — спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу затем уточнил, что ей подлежат 300 тыс. человек.
Позднее в ведомстве пояснили, что призыву в первую очередь подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Мобилизация не касается забронированных граждан, студентов, получающих соответствующую степень впервые, женщин и специалистов некоторых отраслей (ИТ, финансы и СМИ), а также солдат-срочников.