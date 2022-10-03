Мэр Воркуты заявил, что слова о «пилящих» женах выдернули из контекста

Ярослав Шапошников (Фото: воркута.рф)

Журналисты вырвали из контекста высказывание о том, что часть добровольцев решают участвовать в спецоперации на Украине, так как их «пилят» жены. Об этом заявил в интервью «Подъему» мэр Воркуты Ярослав Шапошников.

«Слова из контекста выдернули, и даже интерпретацию некоторые дают свою. Надо смотреть полное видео, но в целом я стою на своем: женщина — это тыл и опора мужчины, которого она должна поддерживать в любой ситуации», — сказал он.

Накануне градоначальник опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где, говоря о мобилизации и добровольцах, заявил, что порядка 10% добровольцев идут на фронт, так как их жены «привыкли к хорошей жизни».

«Она пилит и пилит, пилит и пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин. Если ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт», — привел Шапошников в пример ситуацию со знакомым.

Мэр попросил женщин не допускать ситуаций, когда их мужья уходят на фронт с чувством, что жене чего-то не хватает. «Как вы будете создавать им тыл, так они и будут себя чувствовать», — отмечал он.

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября — спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу затем уточнил, что ей подлежат 300 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro Pro Сможет ли Европа заменить российский газ американским СПГ Сможет ли Европа заменить российский газ американским СПГ Статьи Pro Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом Инструкции Pro Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Инструкции Pro Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Статьи Pro В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Статьи Pro Как раскрутить магазин на Wildberries Как раскрутить магазин на Wildberries Инструкции Pro x The Economist В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить Статьи Pro Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Статьи

Позднее в ведомстве пояснили, что призыву в первую очередь подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Мобилизация не касается забронированных граждан, студентов, получающих соответствующую степень впервые, женщин и специалистов некоторых отраслей (ИТ, финансы и СМИ), а также солдат-срочников.