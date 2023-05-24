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Политика ,  
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Песков обвинил Польшу во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Песков обвинил Польшу в «истериках русофобии» и вмешательстве во внутренние дела Минска
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша намерена открыто вмешиваться в дела других стран, а польское руководство буквально «заходится в истериках русофобии». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления из Польши о готовности поддержать госпереворот в Белоруссии.

«Это враждебное нам государство [Польша] фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По его словам, Польша — враждебное для России государство и он не стал бы называть страну просто недружественной.

Ранее бывший заместитель министра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что Польша якобы готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.

Минск неоднократно обвинял Польшу в агрессивных намерениях. В ноябре 2022 года замначальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил, что милитаризация Польши говорит о подготовке Варшавы к наступательной войне.

«Ударными темпами идет милитаризация соседних государств, прежде всего Республики Польша. Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство», — заявил тогда генерал.

По его словам, в Польше уже началась подготовка по формированию двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. Он отметил, что дивизии будут находиться в восточной части страны, недалеко от Белостока (рядом с границей Белоруссии).

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Теги
Белоруссия Дмитрий Песков Польша

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