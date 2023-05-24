Появились кадры последствий ночной атаки дронов в Белгородской области

Появились кадры атаки украинских беспилотников в Белгородской области, на которых видны поврежденные автомобили и выбитые стекла зданий.

Атака произошла в ночь на 24 мая — большинство аппаратов сбили российские силы ПВО, однако остальным удалось повредить транспорт, дома и административные здания в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах.

Помимо этого в поселке Томаровка Яковлевского округа с дронов сбросили взрывные устройства на два административных здания, в результате чего были повреждены кровля и плита перекрытия.

В Грайворонском округе был поврежден газопровод, от газа отключены село Безымено и свинокомплекс.

В результате атак никто не пострадал, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.