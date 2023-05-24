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Общество ,  
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Электронная подача документов в вузы станет основной в 2023 году

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Основным способом подачи документов в вуз станет электронный, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире «Россия 24».

«Приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. В чем отличительная особенность? Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим», — сказал Фальков.

Фальков отметил, что в этом году усовершенствовали систему сервиса «Поступление в вуз онлайн», а её тестирование практически подошло к концу.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» запустило в 2020 году Министерство науки и высшего образования. Сервис позволил абитуриентам подавать документы в университеты в дистанционном режиме.

В марте этого года о том, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, так как экзамен стал социальным лифтом для школьников из регионов, заявил, выступая перед депутатами Государственной думы, премьер-министр Михаил Мишустин. В 2023 году основной период ЕГЭ будет проходить с 26 мая по 20 июня.

12 мая Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования. В высшем образовании будет два уровня — базовое (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантура будет уровнем профессионального образования.

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вузы документы

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