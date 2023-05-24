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Политика ,  
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Совет Федерации одобрил денонсацию договора об армиях в Европе

Совет Федерации одобрил денонсацию договора ДОВСЕ об армиях в Европе
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) принял Совет Федерации. Ранее такое же решение приняла Госдума.

Законопроект о денонсации договора вносил в парламент президент России Владимир Путин 10 мая.

В МИДе, объясняя это решение, сказали, что на безопасность в Европе «повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов». Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что сам договор «многие годы фактически не работал», поэтому выход России из него «ситуацию ухудшить не может».

Сам договор «в силу изменившейся обстановки» противоречит безопасности России, подчеркивал Рябков. Среди таких решений он, в частности, назвал отказ Финляндии и Швеции от неприсоединения к военным союзам.

Договор об обычных вооружениях в Европе был подписан в 1990 году в Париже. Его заключили 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора. Согласно договору, странам разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники.

Теги
ДОВСЕ Договор Совет Федерации

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