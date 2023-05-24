В мэрии Москвы рассказали о ходе работ на будущем ТПУ «Кленовый бульвар»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На станции Московского метро «Кленовый бульвар» завершаются подготовительные работы к обустройству пересадки на перспективную Бирюлевскую линию. Так, общая готовность монолитных конструкций пересадочного узла составляет уже около 80%, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Говоря же по участкам работ, в нижнем вестибюле монолитные работы выполнены на 85%, в наклонном ходу эскалаторов — наполовину, а в верхнем вестибюле пересадки и на техническом этаже возведение основных конструкций уже подходит к завершению», — добавил вице-мэр. Кроме того, продолжаются работы по гидроизоляции — это критически важно, учитывая, что станция расположена примерно в 300 м от берега Москвы-реки.

Станция «Кленовый бульвар» была открыта в марте 2023 года в рамках последней очереди строительства Большой кольцевой линии. Впоследствии здесь откроется пересадка на одноименную станцию Бирюлевской линии — последняя, по планам градостроителей, будет запущена в 2027 году.

Ранее в марте столичные власти сообщили о завершении трассировки Бирюлевской линии — она пройдет от МЦК «ЗИЛ» в южном направлении через семь городских районов (в два из них — Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное — столичное метро придет впервые). По оценкам Москомархитектуры, запуск движения по новой ветке улучшит транспортную доступность для более чем 700 тыс. человек.