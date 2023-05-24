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В мэрии Москвы рассказали о ходе работ на будущем ТПУ «Кленовый бульвар»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На станции Московского метро «Кленовый бульвар» завершаются подготовительные работы к обустройству пересадки на перспективную Бирюлевскую линию. Так, общая готовность монолитных конструкций пересадочного узла составляет уже около 80%, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Говоря же по участкам работ, в нижнем вестибюле монолитные работы выполнены на 85%, в наклонном ходу эскалаторов — наполовину, а в верхнем вестибюле пересадки и на техническом этаже возведение основных конструкций уже подходит к завершению», — добавил вице-мэр. Кроме того, продолжаются работы по гидроизоляции — это критически важно, учитывая, что станция расположена примерно в 300 м от берега Москвы-реки.

Станция «Кленовый бульвар» была открыта в марте 2023 года в рамках последней очереди строительства Большой кольцевой линии. Впоследствии здесь откроется пересадка на одноименную станцию Бирюлевской линии — последняя, по планам градостроителей, будет запущена в 2027 году.

Ранее в марте столичные власти сообщили о завершении трассировки Бирюлевской линии — она пройдет от МЦК «ЗИЛ» в южном направлении через семь городских районов (в два из них — Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное — столичное метро придет впервые). По оценкам Москомархитектуры, запуск движения по новой ветке улучшит транспортную доступность для более чем 700 тыс. человек.

Теги
Большая кольцевая линия метро ТПУ Бирюлево Московский метрополитен Андрей Бочкарев
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