В мэрии оценили влияние Бирюлевской линии на транспортную доступность

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Запуск Бирюлевской линии Московского метрополитена улучшит транспортную доступность семи районов на юге столицы, где живут и работают свыше 700 тыс. человек. Такие оценки привела председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Речь идет о районах Даниловский, Печатники, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное. В последние два московское метро придет впервые. «Кроме того, новые станции не только позволят быстрее и удобнее передвигаться по городу, но также существенно разгрузят южные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий, а также наземный транспорт и автомагистрали», — добавила Княжевская.

Бирюлевская линия пойдет в южном направлении от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца, где возникнет большой транспортно-пересадочный узел. Трассировка первых трех станций — «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» — была согласована еще в 2021 году, а весной 2023-го мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки еще семи станций, вплоть до «Бирюлево».

По плану, линия будет запущена в 2027 году. К этому моменту на юге Москвы появится много новых жилых кварталов, возведенных в том числе по программе реновации, которые и будет обслуживать новая ветка метро, отметила Княжевская.