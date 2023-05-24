Глава Партии победы решил поддержать соперника Эрдогана во втором туре

Умит Оздаг (Фото: umitozdag / Twitter)

Глава турецкой Партии победы (имеет одно место в парламенте Турции) Умит Оздаг заявил, что поддержит во втором туре президентских выборов лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, пишет Hürriyet.

«Если вы хотите, чтобы Турция оставалась Турцией, если вы не хотите, чтобы Турция стала страной иммигрантов, если вы не хотите волноваться, когда ваша дочь выходит на улицу, <...> проголосуйте [за Кылычдароглу] на выборах 28 мая», — призвал он. Оздаг пообещал, что в случае победы кандидата от Национального альянса 13 млн просителей убежища будут отправлены на их родину.

Стороны достигли согласия по некоторым вопросам, включая:

все просители убежища и скрывающиеся от правосудия, особенно сирийцы, будут отправлены обратно в свои страны не позднее чем через год;

со всеми террористическими организациями, нацеленными на существование и целостность государства, особенно с FETÖ, связанной с исламским проповедником Фетхуллой Гюленом, Рабочей партией Курдистана и «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), будет вестись эффективная и решительная борьба;

при назначениях во все органы власти будут учитываться заслуги, а не лояльность;

вся коррупция будет пресекаться в рамках закона;

государство должно быть прозрачным и открытым для своих граждан.

22 мая кандидат в президенты Турции от националистического альянса АТА Синан Оган, занявший третье место в первом туре, объявил, что во втором поддержит действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

14 мая в стране состоялся первый тур выборов. Эрдоган получил 49,51% голосов, его основной соперник Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 28 мая. Всего кандидатов было четверо.