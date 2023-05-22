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Выборы президента Турции ,  
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Власти Турции не получали данных о попытках России влиять на выборы

Глава МИД Турции: Анкара не получала данных о попытках России влиять на выборы президента

Турецкое руководство не получало информацию о попытках России оказать влияние на президентские выборы в республике, первый тур которых прошел 14 мая. Об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Habertürk.

«[Кемаль] Кылычдароглу угрожал России. <...> Я спросил его: «Господин Кылычдароглу, если у вас есть конкретная информация, поделитесь ей». «У меня сложилось такое впечатление», сказал он. Лидеру основной оппозиции, претендующему на власть в Турции, нужно быть гораздо серьезнее», — заявил Чавушоглу.

Глава МИД подчеркнул, что, предъявляя кому-либо обвинения, нужно поделиться соответствующей информацией и документами с государством, «иначе это будет предвыборная агитация». «Страна не должна стать мишенью только потому, что у кого-то сложилось впечатление», — отметил Чавушоглу.

Ранее кандидат в президенты Турции от «Национального альянса», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу обвинил действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что тот ориентируется на Россию. «Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем «Большого Ближнего Востока», а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется», — заявил политик.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган получил 49,51% голосов. Его основной соперник Кылычдароглу набрал 44,88%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 28 мая.

Теги
Турция Кемаль Кылычдароглу Мевлют Чавушоглу Россия президентские выборы
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