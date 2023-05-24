Нарышкин посоветовал «англосаксам» убираться «к дьяволу»

Глава СВР Нарышкин: англосаксам следует убираться к их старому приятелю — к дьяволу

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

«Англосаксам» следует заниматься внутренними делами, а еще лучше убираться к их «старому приятелю, к дьяволу», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности в Подмосковье.

Российские власти неоднократно употребляли понятие «англосаксы». Например, этот термин употребляется в концепции внешней политики России, обновленной в марте текущего года, — там есть раздел «США и другие англосаксонские государства».

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу», — сказал Нарышкин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

По его словам, авторитет США на Ближнем Востоке резко снижается, в то время как растет уровень взаимного доверия между странами этого региона.

Как отмечает Нарышкин, по данным СВР, соглашение о восстановлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном, достигнутое при поддержке Китая, вызвало у США и Великобритании «крайне болезненную реакцию». Он добавил, что позитивные процессы на Ближнем Востоке стали провалом многолетней политики Вашингтона и Лондона «по удушению Тегерана» и прямой угрозой их стратегической позиции.

Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить дипломатические отношения спустя семь лет — в марте 2023 года. Договоренности были достигнуты при посредничестве председателя КНР Си Цзиньпина, а также властей Омана и Ирака.