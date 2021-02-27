Эксперты назвали три общих интереса у США и России на Ближнем Востоке

не блокировать взаимодействие стран Ближнего Востока с Китаем и Россией любой ценой, особенно в тех сферах, где интересы США не затронуты напрямую;

развивать собственные технологии, а не блокировать доступ стран Ближнего Востока к китайским разработкам;

активнее работать вместе с Китаем и Россией в таких сферах, как контроль над вооружениями, в частности в рамках ядерной сделки по Ирану;

создать многосторонний институт с участием пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Франция, Великобритания, Китай, США), а также Японии и Германии для обсуждения конфликтов на Ближнем Востоке.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Антона Мардасова, Вашингтону довольно тяжело сдерживать Москву, учитывая российскую политику вклинивания в кризисы в период ослабленной конкуренции, как это было в Иракском Курдистане, Сирии или Ливии. «В то же время предложения аналитиков RAND вряд ли найдут публичный отклик от американских политиков, поскольку по сути предлагают то, к чему стремится Кремль — партнерству. Учитывая истории с хакерскими атаками на США и прочие противоречия, такого не может быть априори», — сказал он РБК.

При этом США могут наладить более активное сотрудничество с Китаем. «У Москвы и США разные союзники на Ближнем Востоке, у них также и разные весовые категории в экономике. А вот в случае с Китаем определенный компромисс может быть логичен, поскольку Пекин действует осторожно и взаимодействует со многими силами, опираясь, кстати, на союзников США в регионе», — добавил он.

Перезагрузка политики США на Ближнем Востоке

Несмотря на усиление роли Китая и России на Ближнем Востоке, США тем не менее остаются главной силой в регионе, считают аналитики RAND. Во-первых, отмечают они, именно Вашингтон — основной гарант безопасности как Израиля, так и арабских государств Персидского залива, а также союзник по НАТО одной из самых влиятельных стран региона — Турции. Во-вторых, США являются важным торговым партнером для многих стран Ближнего Востока. В-третьих, Америка сохраняет престиж как образец политического и экономического устройства государства. Аналитики приводят в пример результаты опроса среди арабской молодежи, из которого следует, что большинство респондентов назвали США лучшей страной для жизни за пределами Ближнего Востока.

Что американцы думают о политике США на Ближнем Востоке Внешняя политика США должна быть подчинена достижению трех главных целей — защите страны от терроризма, сохранению рабочих мест в стране и нераспространению ядерного оружия, следует из опроса Pew Research Center от ноября 2018 года (выборка — 10 тыс. человек). 42% респондентов также назвали сдерживание России в числе главных задач американской внешней политики. По данным опроса аналитического центра Chicago Council от февраля 2020 года (выборка — 1019 человек), 45% американских респондентов поддержали сохранение численности американских войск на Ближнем Востоке на нынешнем уровне. 29% считают, что контингент должен быть расширен, 24% — что сокращен. Респонденты также назвали Ближний Восток в качестве самого важного региона с точки зрения обеспечения национальной безопасности США.

Чтобы сохранить позиции в регионе и снизить накал критики в свой адрес, США требуется пересмотреть свою стратегию, убеждены в RAND. Несмотря на недовольство некоторых экспертов активностью Америки на Ближнем Востоке, стране нельзя совсем сворачивать свою активность.

При таком сценарии США потеряет контроль над процессами в этом регионе, что приведет к возникновению новых конфликтов, которые негативно отразятся как на союзниках США в Европе, так и на самой Америке. Речь идет об увеличении потока беженцев в страны Запада, скачке цен на энергоносители, а также усилении гонки вооружений, в том числе появлении в регионе стран с ядерным оружием. В то же время нынешняя политика Вашингтона на Ближнем Востоке имеет недостатки, которые требуется исправить. Эксперты назвали три главных риска, которые актуальны для региона:

Политическая нестабильность многие страны Ближнего Востока стоят на пороге политического кризиса из-за плохой экономической ситуации.

Опосредованные войны и региональные конфликты партнеры США и другие страны региона вовлечены в конфликты в других государствах из-за противостояния разных политико-военных блоков. Например, Саудовская Аравия вовлечена в конфликт в Йемене, а ООН подозревает Турцию, Катар и Иорданию в нелегальных поставках оружия в Ливию; соперничество Ирана с другими странами — в частности, Израилем, может перерасти в масштабный конфликт.

Терроризм Несмотря на военную помощь США, терроризм — актуальная проблема для стран Ближнего Востока. В частности, в 2015–2019 годах в Египте в среднем было совершено 182 террористические атаки в год.



Аналитики RAND считают, что для повышения эффективности своей политики США стоит предпринять несколько шагов. Во-первых, необходимо оказывать другие формы помощи странам Ближнего Востока помимо военной и содействовать экономическому развитию государств региона. Как отмечают аналитики, 65% населения Ближнего Востока — граждане младше 30, а порядка 27,5% трудоспособного населения 15–24 лет не имеют работы. Высокая доля женщин в регионе также не имеют стабильной работы. «Безработица и стагнация экономики — главные причины хрупкости государств [на Ближнем Востоке]», — констатировали эксперты.

Многие эксперты в США считают, что страна должна свернуть свою активность на Ближнем Востоке. По мнению бывшего посла в Израиле Мартина Индика (также занимал пост специального представителя США по ближневосточному урегулированию), Америка начала усиливать влияние в регионе по двум причинам: чтобы обеспечить поставки энергоресурсов из стран Персидского залива и защитить государственность Израиля. Сейчас США является страной — экспортером нефти, и задача сохранения стабильности поставок энергоресурсов должна быть заботой их потребителей — Индии и Китая. Что касается государственности Израиля, то он может сам себя защищать. По этим причинам США нужно снизить активность на Ближнем Востоке, считает Индик.

Во-вторых, США нужно пересмотреть подходы к главному сопернику в регионе — Ирану. По мнению экспертов RAND, стратегия максимального давления Вашингтона на Тегеран, которую предприняла администрация Дональда Трампа, не принесла успехов, а только ускорила темпы обогащения Ираном урана и сделала его политику еще более агрессивной. Эксперты предложили США восстановить Совместный всеобъемлющий план действий — соглашение, предусматривающее международный контроль за ядерной программой Ирана в обмен на отмену части санкций против него. Президент Трамп вывел Вашингтон из этого соглашения и восстановил санкции против Тегерана. Новый президент Джо Байден заявлял, что считает необходимым вернуться к соглашению.

В-четвертых, США нужно четко продемонстрировать, что они не станут занимать сторону союзников при любых обстоятельствах и себе в ущерб, пишут аналитики. Это позволит снизить риски эскалации конфликта Ирана и Израиля из-за нанесения последним удара по иранским стратегическим объектам. Наконец, Вашингтону следует помогать союзникам эффективнее расходовать средства на оборону. Тогда как затраты Саудовской Аравии на оборону составляют почти 10% от ВВП — эта доля больше, чем в США или России, — монархия все равно зависит от импорта американского оружия.

В американской экспертной сфере пытаются переосмыслить систему отношений с партнерами и соперниками с учетом наступления многополярного мира, констатирует эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. «Свою роль сыграл и Дональд Трамп, политика которого была крайне непоследовательна. Например, ставки в противостоянии с Ираном взвинчивались настолько стремительно, что к этому не был готов сам Вашингтон, поскольку баланс между миром и войной для Тегерана — более привычная модель поведения», — заметил эксперт.