Прокуратура США запросила документы о зарубежных сделках Трампа

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Федеральная прокуратура США выдала повестку в суд компании Trump Organization для уточнения информации о деловых связях с зарубежными странами с момента вступления в должность президента Дональда Трампа в 2017 году, пишет New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Издание отмечает, что прокуратура запросила подробности о недвижимости и лицензировании компании Trump Organization в семи странах: Китае, Франции, Турции, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Омане. В повестке требуется предоставить записи о сделках, заключенных с 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом США.

В январе 2020 года Politico писало о том, что Трамп обещал приостановить любые зарубежные сделки, когда придет в Белый дом. Однако во время его президентского срока Trump Organization продолжала заниматься зарубежной недвижимостью, от чего политик получал прибыль.

New York Times указывает на то, что после окончания президентского срока в январе 2021 года Trump Organization провела одну сделку в ноябре 2022 года, когда Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Тогда организация подписала с cаудовским застройщиком недвижимости сделку о строительстве жилья, отеля, комплекса с гольфом на имя Трампа в Омане.

По сведениям New York Times, прокуратура изучает, есть ли какая-либо связь между сделками и секретными документами, которые Трамп взял с собой, когда покидал пост. В августе 2022 года ФБР провели обыски у бывшего президента. Национальный архив США просил вернуть 15 коробок с документами «в течение многих месяцев» и обратился в ФБР в связи с вероятной угрозой их уничтожения. По словам Трампа, его никто не оповещал об обыске. Сам обыск экс-президент назвал «необязательным». Он обвинил ФБР в нарушении процедур, а «радикальных левых демократов» (Демократическую партию США) — в использовании правоохранительной системы в качестве оружия.