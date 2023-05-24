В Госдепе заявили, что «с нетерпением» ожидают работы с новым послом КНР

В Вашингтоне «с нетерпением» ожидают совместной работы с новым послом Китая Се Фэнем, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

«Мы по-прежнему привержены, как мы уже неоднократно заявляли, поддержанию каналов связи с КНР для ответственного управления конкуренцией», — добавил он.

59-летний Се Фэн стал двенадцатым послом Китая в США, сменив на этом посту Цинь Гана. Последний в конце декабря занял должность главы китайского МИДа. Се Фэн до назначения был замминистра иностранных дел и курировал вопросы политики в отношении Соединенных Штатов.

Он прибыл в США 23 мая. В аэропорту Джона Ф. Кеннеди дипломат заявил, что приехал в Штаты «защитить интересы Китая», передавало агентство Reuters. «Я также являюсь посланником китайского народа, поэтому я приехал сюда, чтобы укрепить китайско-американские обмены и сотрудничество», — добавил Се Фэн, отметив, что отношения стран сталкиваются с «серьезными трудностями и вызовами».

Эксперты считают, что новый посол способен улучшить отношения между Пекином и Вашингтоном. Эксперт по Азии из Немецкого фонда Маршалла в США Бонни Глейзер сказала, что решение отправить в качестве посла Се Фэна «по-видимому, является частью этих усилий по предотвращению растущего ухудшения двусторонних связей».