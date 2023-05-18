Старовойт сообщил об обстреле физкультурно-оздоровительного комплекса

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Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

Комплекс находится в поселке Глушково.

«По предварительной информации, два жителя получили ранения. Подробности уточняются», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

В предыдущие сутки под обстрел со стороны Украины попал Кореневский район Курской области. Тогда пострадал один человек — «гражданский рабочий», его госпитализировали с осколочными ранениями поясничной области.



«Зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. Повреждены линии электропередачи, поселки обесточены», — написал тогда губернатор и добавил, что аварийные бригады приступят к ремонтным работам, «как только позволит ситуация».

16 мая губернатор сообщил, что пограничники сбили в Суджанском районе Курской области украинские дроны-камикадзе.



«Остановили их непосредственно на границе. Оба БПЛА при падении взорвались», — написал он в телеграм-канале.



Осколки беспилотников повредили стоявший рядом экскаватор.