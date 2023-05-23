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Около 400 жителей Курской области остались без света из-за обстрела

Курский губернатор Старовойт: из-за обстрела Гордеевки без света остались 400 человек
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области, повреждены электросети, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое были обесточены, без света остались около 400 человек. Пострадавших нет.

«Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы», — добавил Старовойт.

С начала военной операции на Украине Курская область подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Накануне Старовойт сообщил об отключении света в поселке Краснооктябрьский из-за обстрела со стороны Украины. 19 мая села Троицкое, Гордеевка и Внезапное остались без света из-за повреждений линий электропередачи в результате обстрела.

В Курской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также в регионе в прошлом октябре ввели средний уровень реагирования.

Теги
Курская область Курск Роман Старовойт ВСУ Украина
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