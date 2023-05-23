Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу Красильщика

Генпрокуратура: утверждено обвинение по уголовному делу Красильщика о «фейках» об армии

Илья Красильщик (Фото: Семён Лиходеев / ТАСС)

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по уголовному делу журналиста и медиаменеджера Ильи Красильщика, обвиняемого в распространении ложных сведений о Вооруженных силах России. Об этом Генпрокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

Красильщик обвиняется по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти), говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 3 апреля 2022 года журналист, находясь за пределами России, «разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча» во время военной операции на Украине.

В июле прошлого года Красильщика объявили в розыск. По данным правозащитника Павла Чикова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), он находится за границей. В августе Красильщик сообщил, что его банковские счета заблокированы.

16 марта 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Красильщика по делу о распространении ложных сведений об армии России.