Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу Красильщика
Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по уголовному делу журналиста и медиаменеджера Ильи Красильщика, обвиняемого в распространении ложных сведений о Вооруженных силах России. Об этом Генпрокуратура сообщила в своем телеграм-канале.
Красильщик обвиняется по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти), говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, 3 апреля 2022 года журналист, находясь за пределами России, «разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча» во время военной операции на Украине.
В июле прошлого года Красильщика объявили в розыск. По данным правозащитника Павла Чикова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), он находится за границей. В августе Красильщик сообщил, что его банковские счета заблокированы.
16 марта 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Красильщика по делу о распространении ложных сведений об армии России.
С 2019-го по 2021-й Красильщик руководил сервисом по доставке еды «Яндекс.Лавка», после ухода с этой должности остался в «Яндексе». Прежде работал в российских СМИ.