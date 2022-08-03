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Илья Красильщик сообщил об аресте банковских счетов

Красильщик был объявлен в розыск по делу о дискредитации Вооруженных сил. Он сообщил, что арестованы его счета в рублях, долларах, евро, израильских шекелях и дирхамах ОАЭ
Илья Красильщик
Илья Красильщик (Фото: Семён Лиходеев / ТАСС)

Журналист и медиаменеджер Илья Красильщик, против которого возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил, сообщил об аресте своих банковских счетов.

«Вчера арестовали счета. Сегодня звонит менеджер Тинькофф Банка и предлагает разработать для меня стратегию инвестирования. Вложите, пожалуйста, мои минус 7,5 млн в гособлигации», — написал он в Twitter. Журналист опубликовал скриншот, на котором видно, что арестован не только его счет в рублях, но и счета в долларах, евро, израильских шекелях и дирхамах ОАЭ.

Информация о возбуждении против Красильщика уголовного дела появилась 22 апреля. 7 июля в базе данных МВД появилась информация о том, что журналист находится в розыске.

Красильщик пояснил тогда РБК, что его объявили в розыск за пост о Буче.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

После сообщений об уголовном преследовании Красильщик написал в Telegram, что окончательно уходит из «Яндекса». «Мы уже полтора месяца планировали мой выход из «Яндекса». Но думаю, что после сегодняшних новостей я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании (официально, реально я ничего не делал с февраля)», — сообщил тогда он.

В ноябре 2021 года Красильщик ушел с поста руководителя «Яндекс.Лавки». Говоря о своем решении, он пояснил: «Одно дело — построить новую услугу (и тут мой медийный опыт внезапно пригодился), а другое дело — сделать идеальный повседневный сервис». Тут, как признал журналист, его «сверхспособности заканчиваются». В самой «Яндекс.Лавке» тогда пояснили, что Красильщик отойдет от операционного управления сервисом и сосредоточится на запуске новых проектов внутри компании.

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Против Кара-Мурзы возбудили дело о «нежелательной организации»
Политика
Владимир Кара-Мурза

С июля 2008 года по июнь 2013 года Красильщик был главным редактором издания «Афиша». В 2014 году стал издателем «Медузы» (признана в России СМИ-иноагентом). Покинул проект в 2019 году и в том же году перешел на работу в «Яндекс», где занялся международными проектами компании и возглавил сервис по доставке еды «Яндекс.Лавка».

Правозащитник Павел Чиков в июле сообщил, что Красильщик находится за границей.

Параллельно с делом против Красильщика по той же статье было возбуждено уголовное дело против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом), который был задержан в Москве и арестован. По статье 207.3. УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, исполнении государственными органами своих полномочий) ему грозит максимальное наказание в виде 15 лет тюремного заключения, если суд решит, что его действия повлекли за собой тяжкие последствия.

27 июля адвокат Вадим Прохоров сообщил, что против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело по ст. 284.1 УК о деятельности «нежелательной организации».

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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