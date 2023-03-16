Басманный суд Москвы заочно арестовал Илью Красильщика по делу о «фейках» об армии

Суд заочно арестовал Илью Красильщика по делу о «фейках» об армии

Красильщика обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Журналист объявлен в розыск, сообщалось, что он находится не в России. Защита обжалует решение суда о заочном аресте

Илья Красильщик (Фото: Семён Лиходеев / ТАСС)

Журналиста и медиаменеджера Илью Красильщика Басманный суд Москвы заочно арестовал по делу о распространении ложных сведений о Вооруженных силах России, говорится в сообщении суда, поступившем в РБК.

«Басманным районным судом г. Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Красильщика Ильи Иосифовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — сказано в сообщении. По данной статье Красильщику грозит до десяти лет лишения свободы.

С момента экстрадиции или задержания Красильщика на территории России его задержат на два месяца, указали в суде.

«Наши дальнейшие действия — будем обжаловать решение суда», — сообщил РБК адвокат Красильщика Сергей Бадамшин.

С 2019-го по 2021-й Красильщик руководил сервисом по доставке еды «Яндекс.Лавка», после ухода с этой должности остался в «Яндексе». Прежде работал в российских СМИ — например, был главным редактором «Афиши».

Дело против Красильщика завели около года назад, в апреле 2022-го. Как позднее журналист сообщил РБК, обвинения связаны с постом про Бучу. После возбуждения уголовного дела Красильщик ушел из «Яндекса». По данным правозащитника Павла Чикова, он находится за границей. В июле Красильщика объявили в розыск.

Месяц спустя журналист сообщил об аресте своих банковских счетов, причем не только рублевых, но и в долларах, евро, израильских шекелях и дирхамах ОАЭ.