На тренировке МЧС погиб 34-летний спасатель

Дмитрий Лысенко (Фото: МЧС России)

Во вторник, 23 мая 2023 года, на тренировке погиб спасатель МЧС Дмитрий Лысенко, сообщает телеграм-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«23 мая 2023 года в ходе тренировки произошел несчастный случай — падение спасателя Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России (Центроспас) с крыши учебно-тренировочного здания. В результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что Лысенко было 34 года, он был награжден ведомственными наградами за участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

8 сентября 2021 года в возрасте 55 лет погиб глава МЧС Евгений Зиничев.

По словам одного из источников РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб.

27 декабря 2022 года в Москве в День спасателя открылся памятник Зиничеву. Скульптура работы Михаила Баскакова была установлена на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенного напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.